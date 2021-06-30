Кабмин разрешил аэропорту "Житомир" принимать международные рейсы

В аэропорту откроют новый пункт пропуска через государственную границу.

Кабмин разрешил аэропорту "Житомир" принимать международные рейсы
Фото: http://zt-rada.gov.ua

Кабинет министров на заседании 30 июня распорядился открыть пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир".

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Пункт пропуска будет действовать постоянно и круглосуточно как для пассажирского, так и грузового воздушного сообщения. Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе поручено обеспечить функционирование работы пункта пропуска.

Аэропорт в Житомире существует с 1947 года, но после распада СССР он долгое время использовался только авиалюбителей. В 2011 году его даже исключили из реестра гражданских аэродромов, после чего он имел статус взлетно-посадочной площадки.

Однако в декабре 2015 года житомирский аэропорт получил новый сертификат аэродрома, а в январе 2016 года принял первый самолет за 25 лет простоя. В октябре 2020 года правительственная комиссия признала аэропорт "Житомир" готовым для осуществления международных перевозок.

Инициатором реконструкции аэропорта стала авиакомпания YanAir, которая планирует сделать его базовым. Владельцем YanAir и аэропорта в Житомире является бизнесмен Алексей Янчук.

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