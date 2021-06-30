КГГА отложила введение электронного билета в маршрутках на 2023 год

Автоматизированная система оплаты проезда должна была заработать еще два года назад.

Киевская городская государственная администрация в очередной раз отложила введение автоматизированной системы учета проезда в городских маршрутках.

Соответствующее распоряжение №1446 было принято 25 июня.

Автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева с октября 2018 года работает в экспериментальном режиме. Электронный билет сейчас доступен для пассажиров метрополитена и наземного коммунального транспорта, тогда как в частных маршрутках до сих пор проезд оплачивается наличными.

Опытная эксплуатация системы должна была длиться всего год, но ее ввод в промышленную эксплуатацию во всех видах транспорта постоянно переносится. В последний раз это было сделано в начале 2021 года - на полгода, до 1 июля.

За неделю до наступления этого срока КГГА решила продлить опытную эксплуатацию сразу на полтора года - до конца 2022 года.

Напомним, что в апреле 2021-го Министерство инфраструктуры представило е-билет для всех видов муниципального транспорта. Первым городом, который подключится к системе, должен стать Мариуполь.