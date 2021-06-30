В Украине продолжают штрафовать евробляхи возрастом до 5 лет

В Украине автомобили на иностранной регистрации возрастом до 5 лет, которые нарушили таможенное законодательство, продолжают штрафовать, несмотря на льготный период растаможки. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев напомнил, что под льготы попадают только автомобили возрастом от 5 лет и старше.

По его словам, также продолжают штрафовать автомобили на иностранной регистрации, ввезенные в Украину после 31 декабря 2021 года, так как они не включены в льготную растаможку.

Гетманцев считает, что продавцы автомобилей на еврономерах занимаются системным уклонением от уплаты налогов. По его словам, на их деятельность государство больше не будет закрывать глаза.

Глава налогового комитета парламента также отметил, что акциз на машины на иностранной регистрации в Украине отменять не будут, хотя это требуют многие автомобилисты.

"Мы не позволим завозить в Украину барахло", – подчеркнул Данил Гетманцев.

Ранее мы рассказали, сколько на самом деле стоит растаможка автомобилей на иностранной регистрации во время льготного периода, который начался 15 июня 2021 года.