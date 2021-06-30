В Украине образовались очереди на новые автомобили

В Украине покупатели новых автомобилей вынуждены ждать их месяцами, так как в автосалонах нет нужных моделей. Глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко сказал, что нельзя отрицать появление в украинских автосалонах очередей, сообщает "Телеграф".

В Украине образовались очереди на новые автомобили

В среднем в Украине покупатели новых автомобилей сейчас вынуждены стоять в очереди около двух месяцев.

Причина заключается в глобальной нехватке микрочипов для автомобилей. А все из-за пандемии коронавируса, во время которой снизился спрос на автомобили. Вместе с этим снизилось и производство микрочипов. Их дефицит ощущается еще и сейчас.

На ситуацию также отрицательно повлияли пожары на заводах в Японии, где производят микрочипы, и сильные морозы в Техасе. Дело в том, что из-за сильных морозов в этом штате пришлось сократить производство полупроводников.

В связи с этим в автосалонах новые автомобили нужно заказывать и ожидать их прибытия до осени. Правда, все зависит от конкретного автомобильного бренда и где выпускают машины.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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