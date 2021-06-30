В Украине появился уникальный зашифрованный автомобиль

В Киеве заметили редчайший Rolls-Royce Wraith в лимитированном исполнении Kryptos Collection. Всего выпустили только 50 таких купе, сообщает «ТопЖыр».

С виду это вроде как обычный Rolls-Royce Wraith, разве что серый цвет у него интересный. Сюрприз прячется внутри. И дело не только в эксклюзивной отделке салона и оригинальной подсветке потолка.

Над Rolls-Royce Wraith Kryptos поработала дизайнер Катрин Леманн, которая очень увлекается разного рода головоломками. В каждом из 50 авто она оставила уникальный зашифрованный код, причем владельцу придется попотеть, чтобы разгадать его.

Для начала необходимо найти специальный ключ, а затем уже попытаться разгадать шифр. Интересно, владельцу киевского Wraith это уже удалось?

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