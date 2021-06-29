В Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платными

В Украине определили шесть автомобильных дорог, которые реконструируют за счет частных инвестиций, после чего они станут платными. Соответствующее решение приняло Министерство инфраструктуры, сообщает УкрАвтопром.

В Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платными

В частности, платными могут стать участки от Борисполя до Полтавы, Киев – Житомир – Ровно, от Днепра до Кривого Рога и Николаева, Ягодин – Ковель – Луцк, Харьков – Днепр – Запорожье, а также трасса от Херсона до Николаева.

В Сети показали на фото наглядно, какие именно дороги через некоторое время станут платными.

Министерство инфраструктуры планирует за счет частных инвесторов восстановить и запустить 1400 километров дорог. Это будут платные трассы. Ожидается, что реконструкция первой такой дороги начнется уже в скором времени.

В Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платными

Ранее сообщалось, что по платной дороге доехать из Киева в Одессу на легковом автомобиле можно будет примерно за 500 гривен. Это предварительные расчеты. Они могут поменяться.


Максимов Віталій, Тудей

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