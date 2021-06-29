Новый Toyota Land Cruiser оснастили старым 20-летним мотором

Компания Тойота расширила линейку двигателей нового Land Cruiser 300. К паре современных турбированных V6 присоединился классический мотор – атмосферная «шестерка» объемом 4,0 литра.

Речь идет об агрегате 1GR-FE, который Тойота устанавливает н рамные машины с начала 2000-х годов, сообщает «Автопортал». Таким мотором оснащается, к примеру, Toyota LC Prado (еще c 2002 года), Toyota FJ Cruiser (с 2005 года), Toyota Hilux (тоже с 2005-го). Кроме того, этот же движок входил гаму «Крузака» 200-й серии.

В случае нового Land Cruiser 300 двигатель 1GR-FE развивает 275 л.с. и 385 Нм. Cостыковали мотор с 6-ступенчатой АКПП.

Как видно, в такой конфигурации «трёхсотка» обладает более скромными характеристиками, чем в версиях с турбированными V6 (напомним, отдача 3,5-литрового бензинового мотора составляет 415 л.с. и 650 Нм, в то время как 3,3-литровый дизель выдает 309 л.с. и 700 Нм, при этом оба двигателя работают в паре с новым 10-ступенчатым «автоматом»). Однако у неё есть и свои плюсы – во-первых, меньше цена автомобиля (то есть, можно сэкономить при покупке), во-вторых – и сам мотор, и положенная ему трансмиссия – проверенные временем агрегаты, которые зарекомендовали себя как очень надежные.

На данный момент новая конфигурация доступна лишь в Объединенных Арабских Эмиратах (позднее она должна появиться и в других странах). Там LC 300 4.0L V6 стоит без малого от 62,6 тыс. долларов (в пересчете с дирхам), а вариант 3.5L Twin Turbo – от 81,1 тысяч.

К слову, ОАЭ стали для нового «Крузака» первым рынком в мире – там его продажи начались 20 июня.

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