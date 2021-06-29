Автофиксация нарушений ПДД не уменьшила количество аварий (инфографика)

За год камеры для автофиксации ПДД зафиксировали 1742099 нарушений. Было выплачено 259598532 грн штрафов. Однако на аварийность это не повлияло. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Фото: infocar.ua

Камеры для автофиксации ПДД были размещены в Киеве и на дорогах государственного значения в июне 2020 года. В других областях камер не было .

Нарушений стало меньше

Количество нарушений, зафиксированных камерами, за год снизилось. Если за первый месяц было 425 тысяч нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тысяч.

Аварийность на дорогах

Однако на аварийность на дорогах нововведение не повлияло. Киев и область остается абсолютным лидером по количеству ДТП.

В 2020 году их было зафиксировано 53874, тогда как в 2019 — 53134. То есть количество аварий выросло на 1,4%.

Несмотря на общий рост количества ДТП в Украине, количество аварий с пострадавшими уменьшается.