"Укрзализныця" назначила поезд Интерсити сообщением Киев - Тернополь

Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

"Укрзализныця" назначила поезд Интерсити сообщением Киев - Тернополь
Фото: facebook/Ivan Yuryk

"Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске. Отмечается, что пассажиры смогут за 6 часов в добраться из Тернополя в Киев и обратно.

Для изучения спроса курсирование поезда пока назначено до 31 августа.

Напомним, ранее УЗ также расширила железнодорожное сообщение с Донецкой областью - запустила региональный поезд Днепр - Авдеевка.

Кроме того, с 26 июня УЗ назначила дневной поезд Интерсити из Киева в Одессу.

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