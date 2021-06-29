"Укрзализныця" назначила поезд Интерсити сообщением Киев - Тернополь
Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.
"Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.
Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске. Отмечается, что пассажиры смогут за 6 часов в добраться из Тернополя в Киев и обратно.
Для изучения спроса курсирование поезда пока назначено до 31 августа.
Напомним, ранее УЗ также расширила железнодорожное сообщение с Донецкой областью - запустила региональный поезд Днепр - Авдеевка.
Кроме того, с 26 июня УЗ назначила дневной поезд Интерсити из Киева в Одессу.