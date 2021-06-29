В Харькове дотла сгорела маршрутка

Водитель успел остановить автобус и выпустить всех пассажиров.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Во вторник утром в Харькове на проспекте Жуковского, 3 во время движения по установленному маршруту загорелся маршрутный автобус I-VAN.

На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщается, что водитель успел остановить автобус и выпустить всех пассажиров.

Пока приехали пожарные, автобус сгорел полностью.

"Водитель сразу остановился и высадил пассажиров. На момент прибытия пожарных 27-й Государственной пожарно-спасательной части площадь пожара составляла около 15 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Огонь потушили пеной около 9:07, через 36 минут после сообщения о пожаре.

Напомним, что накануне крупный пожар произошел в Лондоне в районе станции метро "Элефант-энд-Касл".