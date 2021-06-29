В Україні помітили рідкісний суперкар

В Одесі засвітився унікальний суперкар від італійського автовиробника Ferrari. Йдеться про модель Ferrari GTC4 Lusso.

Як відомо, Ferrari GTC4 Lusso – досить нетипова модель італійського виробника. Це по суті купе-хетчбек з чотирма повноцінними кріслами в салоні і величезним багажником, пише AmperCar .

Цей суперкар має у своєму розпорядженні доволі складну трансмісію з двома КПП і систему повного приводу.

Рушійною силою автомобіля є 6,3-літровий V12. Його 690 кінських сил достатньо, щоб розганяти майже двотонне купе до 100 кілометрів на годину менше, ніж за 4 секунди. Максимальна швидкість при цьому сягає неймовірні 335 кілометрів на годину.

Нагадаємо, Ferrari GTC4 Lusso дебютував навесні 2016 року на автосалоні в Женеві з бензиновим двигуном 6,3 л V12 від попередньої моделі FF. Також модель була доступна з 3.9-літровим агрегатом F154 V8 twin turbo на 610 кінських сил. На відміну від V12, в якому приводяться в рух усі чотири колеса, 8-циліндровий двигун був доступний виключно з приводом на задні колеса.