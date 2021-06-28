В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками

Погиб один человек.

Фото: facebook.com/IndianCoastGuard

В районе Шри-Ланки в Индийском океане 25 июня произошел пожар на контейнеровозе MSC Messina с украинскими моряками.

По данным Seafarers Journal, в результате возгорания в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы. Для него это был лишь второй рейс. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне. С момента чрезвычайного происшествия моряки не имеют связи.

Судно MSC Messina шло из Шри-Ланки в Сингапур.

Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на этом судне.

. @DmytroKuleba доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021

Береговая охрана Индии сообщила, что по состоянию на 27 июня пострадавший контейнеровоз на буксире шел в Сингапур.

На его борту было 28 членов экипажа, один из них погиб.

Фото: facebook.com/IndianCoastGuard