На Киевщине задержали серийного похитителя автомобилей

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

51-летний житель поселка Глеваха похищал автомобили марки “Chevrolet Aveo” в течение 2020 и 2021 годов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Разоблачили преступную деятельность мужчины оперативники управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Бучанского районного управления полиции с привлечением спецназа.

Как выяснилось, злоумышленник перегнал автомобиль в город Нововолынск Волынской области и оставил на территории частного домовладения.

При осмотре данного авто полицейские обнаружили, что замки водительской двери и загорание имеют внешние признаки взлома, VIN номер изменен кустарным путем, а дублирующие таблички вообще отсутствуют. Свидетельство о регистрации авто имело явные признаки подделки.

По месту жительства мужчины и в его авто правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли государственные номерные знаки от угнанных автомобилей и номера "прикрытия", спецтехнику для поиска GPS - маячков и для подавления сигналов GPS, набор инструментов для взлома замков и другое.

Установлено, что мужчина неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений.

Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской и других областей.

Напомним, в Черкасах задержали похитителя автомобилей, который пытался сжечь краденое.

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