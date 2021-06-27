В Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажир
По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением.
В Винницкой области в субботу, 26 июня, из-за аварии с участием трех автомобилей погиб пассажир.
Об этом сообщили местные спасатели.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Мончинцы на автодороге Житомир-Могилев-Подольский, где столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, водитель ВАЗа не справившись с управлением, допустил столкновение с легковым автомобилем Volvo, после чего первого отбросило на автомобиль Volkswagen Polo.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех человек из искореженного автомобиля ВАЗ, один из пассажиров умер в карете экстренной медицинской помощи.
Водитель Volvo и три пассажира автомобиля ВАЗ от госпитализации отказались.
Напомним, на Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, восемь получили ранения. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что один водитель не предоставил преимущество в движении другому.