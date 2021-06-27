В Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажир

По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением.

Фото: vn.dsns.gov.ua

В Винницкой области в субботу, 26 июня, из-за аварии с участием трех автомобилей погиб пассажир.

Об этом сообщили местные спасатели.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Мончинцы на автодороге Житомир-Могилев-Подольский, где столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель ВАЗа не справившись с управлением, допустил столкновение с легковым автомобилем Volvo, после чего первого отбросило на автомобиль Volkswagen Polo.

Фото: vn.dsns.gov.ua

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех человек из искореженного автомобиля ВАЗ, один из пассажиров умер в карете экстренной медицинской помощи.

Водитель Volvo и три пассажира автомобиля ВАЗ от госпитализации отказались.

Напомним, на Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, восемь получили ранения. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что один водитель не предоставил преимущество в движении другому.

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