Топ-5 самых дешевых рамных внедорожников

Рамные внедорожники вообще ушли в прошлое и их можно найти в основном на рынке подержанных автомобилей. Однако у них есть сторонники, которые до сих пор считают их очень хорошей покупкой и не беспокоятся о возрасте.

Компания NJ Cars составила рейтинг лучших рамных внедорожников, которые можно купить подержанными по цене до 10 000 евро. В списке преобладают японские модели, которые обладают не только отличной проходимостью на пересеченной местности, но и высокой надежностью приводных агрегатов.

Nissan Patrol (Y61)

Пятое поколение японского внедорожника вышло на рынок в 1997 году и предлагалось с широким выбором двигателей — бензиновыми объемом 4,5 и 4,8 литра, а также дизелями — 2,8-, 3,0-и 4 л двигателями. Специалисты рекомендуют версию с 3,0-литровым дизелем, который помимо огромного внедорожного потенциала обладает еще и высокой надежностью. Единственный недостаток — ржавчина, которая со временем появляется на кузове.

Mitsubishi Pajero (IV)

На четвертом месте еще один представитель японского автопрома — Mitsubishi Pajero. В данном случае было выбрано четвертое поколение легендарной модели, которое является последним (по крайней мере, на данный момент). Авто начали производить в 2006 году с выбором из 7 двигателей (два из которых предназначены только для китайского рынка).

Эта модель оснащена системой полного привода с понижающей передачей и блокировкой дифференциала. По мнению специалистов, лучший выбор — это 3,0-литровый атмосферный V6 6G72.

Chevrolet Tahoe (III)

Американский гигант составляет компанию японским внедорожникам. Это Chevrolet Tahoe, третье поколение, который также известен как GMT900. Он появился на рынке в 2005 году и, помимо США , собирался в Китае, Венесуэле и РоSSии. Под его капотом находится 5,3-литровый атмосферный V8 мощностью 324 л.с. У этой модели есть и недостаток — большой расход топлива.

Toyota Land Cruiser Prado 120

Фактически это третье поколение Land Cruiser, получившее обозначение J120. Он выпускался с 2002 по 2009 год и комплектуется бензиновыми двигателями объемом от 2,7 до 4,0 литров и дизелем объемом 3,0 литра. Как и другие версии легендарного внедорожника, этот также ценится за отличные характеристики, а также за впечатляющий срок службы двигателей и коробок передач, которые преодолевают расстояние до 600 000 км.

Toyota Land Cruiser Prado 100

Лидером рейтинга является поколение японского внедорожника J100, которое было выпущено в январе 1998 года на замену предыдущему — J80. Модель оснащена двумя бензиновыми и тремя дизельными двигателями, но специалисты непреклонны — лучший выбор — легендарный 2UZ-FE V8 объемом 4,7 литра и мощностью 235 л.с. Без капитального ремонта он может проехать более 1 миллиона километров.