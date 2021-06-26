Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем

Американский автопроизводитель Tesla объявил об отзыве с рынка Китая более 285 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y, большая часть из которых была произведена в Поднебесной. Причина такого решения кроется в опасениях по поводу безопасности из-за проблем с системой круиз-контроля в авто.

Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем

Изображение: Alex Castro / The Verge

По данным Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) Китая, программа отзыва включает 249 855 электромобилей Model 3 и Y, которые были произведены на заводе Tesla Gigafactory в Шанхае, а также 35 655 единиц Model 3, импортированных на китайский рынок. Все потенциально опасные электромобили Tesla были выпущены в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Согласно имеющимся данным, причина отзыва электромобилей связана с вероятностью случайного срабатывания системы круиз-контроля. Это может привести к внезапному увеличению скорости движения, что несёт потенциальную опасность для водителя и пассажиров авто. Tesla извинилась перед клиентами за доставленные неудобства, опубликовав соответствующее заявление в своём аккаунте в социальной сети Weibo. Официальные представители автопроизводителя пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Напомним, Tesla подписала соглашение о строительстве своего завода в Китае в 2018 году, а первые электромобили сошли с его конвейера в конце 2019 года. Ранее Tesla заявила, что цель компании заключается в производстве 500 тыс. электромобилей в год в Китае.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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