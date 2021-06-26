Информацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времени

В Сеть попали подробности о Kia Sportage нового, пятого, поколения. Они стали известны после закрытой презентации этой новинки в Южной Корее.

Утверждается, что продажи нового Sportage начнутся примерно через месяц – 20 июля. Правда, в первое время его будут продавать только в Южной Корее. Только во второй половине текущего года он появится в некоторых других странах мира.

В салоне будет цифровая приборная панель с 12-дюймовым дисплеем, а также новая информационно-развлекательная система с 12-дюймовым дисплеем.

В линейку двигателей нового Sportage войдут несколько силовых агрегатов. Среди них будет, например, 1,6 литровый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил. Будет также гибридная версия мощностью 230 л.с.

Дизайн этого кроссовера выполнен в совершенно новом фирменном стиле Единство противоположностей, который впервые был применен в электромобиле Kia EV6. Кроме того, он получит новый логотип Kia.

В Украине сейчас Kia Sportage в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 570 500 гривен.

Ранее мы показали фотографии нового Kia Sportage: выглядит потрясающе.