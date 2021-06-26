Информацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времени

В Сеть попали подробности о Kia Sportage нового, пятого, поколения. Они стали известны после закрытой презентации этой новинки в Южной Корее.

Информацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времени

Утверждается, что продажи нового Sportage начнутся примерно через месяц – 20 июля. Правда, в первое время его будут продавать только в Южной Корее. Только во второй половине текущего года он появится в некоторых других странах мира.

В салоне будет цифровая приборная панель с 12-дюймовым дисплеем, а также новая информационно-развлекательная система с 12-дюймовым дисплеем.

В линейку двигателей нового Sportage войдут несколько силовых агрегатов. Среди них будет, например, 1,6 литровый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил. Будет также гибридная версия мощностью 230 л.с.

Информацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времени

Дизайн этого кроссовера выполнен в совершенно новом фирменном стиле Единство противоположностей, который впервые был применен в электромобиле Kia EV6. Кроме того, он получит новый логотип Kia.

В Украине сейчас Kia Sportage в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 570 500 гривен.

Информацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времени

Ранее мы показали фотографии нового Kia Sportage: выглядит потрясающе.


Максимов Віталій, Тудей

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