Водители трамваев во Львове ночевали в вагонах

Таким образом их смены продолжались более 16 часов.

Во Львове после вчерашнего ливня трамваи только в субботу утром, 26 июня, начали возвращаться в депо.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава первичной профсоюзной организации коммунального предприятия "Львовэлектротранс" Остап Олексив.

"Львовэлектротранс" в течение 15 часов не смог обеспечить заезд трамваев в депо. Водители ночевали в вагонах. Таким образом их смена длилась более 16 часов. Об условиях лучше не вспоминать", - говорится в сообщении.

Он добавил, что "каким образом вагоны, которые утром заезжают в депо, будут проходить ежедневный осмотр, можно только догадываться".

По словам Олексива, также возникает вопрос, будут ли соблюдены "Львовэлектротрансом" требования КЗоТ, согласно которым перерыв между сменами должен быть вдвое длиннее, чем смена. "То есть водитель, который заехал сегодня со вчерашней смены, может быть привлечен к работе только завтра", - отметил он.

Во Львовском горсовете сообщили, что в 21:00 25 июня был включен ток на пр. Ч. Калины, поэтому движение 8 трамвая было восстановлено в обоих направлениях. Также восстановлено движение троллейбусов 23, 23а, 24.

Фото: Facebook/Общественный электротранспорт Львова

В субботу, 26 июня, возобновили движение всего электротранспорта, за исключением троллейбусов №22, 29 и 30 и трамвая № 3.

Добавим, как передает Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, по состоянию на 12:00 26 июня в области временно без электроснабжения остались 198 населенных пунктов (76 - полностью, 122 - частично).

Напомним, после обеда в пятницу, 25 июня, по Львову пронеслась мощная буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также были повреждены автомобили, припаркованные под деревьями.

Из-за отключения тока электротранспорт в городе прекратил курсировать. Ночью было выявлено 145 порывов на сетях наружного освещения, 6 опор упали.

Сегодня в областном центре продолжают ликвидировать последствия бури. Планируется восстановить общегородское освещение на 80%