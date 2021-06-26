Укрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогоды

Максимальная задержка составила 4 часа 13 минут.

Укрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогоды
Фото: sannews.com.ua

Укрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогоды.

Об этом говорится на странице УЗ в соцсети Facebook.

Это такие поезда:

? № 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

? № 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3 часа)

? № 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3 часа)

? № 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа)

? № 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты)

? № 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1 час 30 минут);

? № 98 Ковель - Киев (задержка составила 1 час 24 минуты)

? № 243 Киев - Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);

? № 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);

? № 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1 час)

? № 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1 час)

? № 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);

? № 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1 час)

? № 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1 час)

? № 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).

Напомним, коммунальные службы города всю ночь ликвидировали во Львове последствия вчерашней непогоды и продолжают работать сейчас. Вследствие непогоды трамирован один человек, который от госпитализации отказался.

На Львовщине подтоплены 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход, частично повреждены 12 крыш (из них 5 на административных зданиях и 7 - на жилых домах), 1 балкон, стена 1 дома.

На Ровенщине из-за непогоды пострадали два человека - от удара молнии и вследствие падения шифера. Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровля Клесовского поселкового совета.

В субботу, 26 июня, синоптики прогнозируют продолжение непогоды в западных, северных и южных областях.

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