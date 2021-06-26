В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый седан компании Ford, который в Европе заменит Ford Mondeo. В продаже он может появиться в следующем году.

В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo

В 2022 году Ford прекратит продавать в Европе Mondeo. Однако, американский автогигант не планирует пока полностью отказаться от выпуска седанов. Вместо Mondeo европейским покупателям предложат новый седан.

Как будет называться эта новинка – пока не известно. Но ее уже активно тестируют в Европе, о чем свидетельствуют шпионские фотографии. Новый седан Ford получит широкую радиаторную решетку с узкими фарами по углам, большие двери (они стали возможны благодаря длинной колесной базе).

В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – не сообщается. По слухам, покупателям могут предложить гибридную версию.

В Китае Mondeo снимать с конвейера не будут. Там он доступен с парой двигателей с турбонаддувом мощностью 200 и 180 лошадиных сил.

В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo

Ранее стало известно, что Ford разработал систему Windscreen Weather Station, благодаря которой стекла автомобилей не будут запотевать. Она активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.


Максимов Віталій, Тудей

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