Народные способы охлаждения салона авто после стоянки на жаре

В последние дни в Украине после периода дождей установилась жаркая погода. Что делать, если автомобиль сильно нагрелся на солнце, но нужно срочно ехать? Сегодня мы расскажем про народные методы быстрого охлаждения салона авто после стоянки на солнцепеке.

Прежде всего, нужно распахнуть все двери машины. Раскаленный воздух быстро выйдет из салона, и вы сможете поехать по своим делам.

Но при запуске двигателя опускайте все стекла, включайте вентилятор отопителя на полную, как говорится, катушку. Зачем это нужно? Чтобы продуть раскаленные воздуховоды отопителя.

Сразу после начала движения не закрывайте стекла. Пусть салон проветрится.

Если есть кондиционер, то, конечно, включите его, но не направляйте поток воздуха на ветровое стекло. Были случаи, когда из-за резкого перепада температур стекло трескалось.

Если кондиционера нет, то опытные водители пользуются омывателем ветрового стекла. Главное, чтобы там была чистая вода. Охладите и ветровое стекло, и короб воздухопритока. Так в салоне станет еще чуть прохладней.

Если же в салоне так жарко, что даже завести авто нельзя, то откройте заднюю правую дверь. Несколько раз активно распахните и закройте не полностью водительскую дверь. Так у вас появится возможность хотя бы дышать, пока будете заводить силовой агрегат.

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