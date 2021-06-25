ТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать из-за поломок

При покупке автомобиля на вторичном рынке есть риск заключить не очень хорошую сделку. К сожалению, многие продавцы скрывают дефекты своих машин. Эксперты немецкой организации T?V назвали 10 автомобилей, которые лучше не покупать на вторичном рынке, так как они слишком часто ломаются.

ТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать из-за поломок

Самым проблемным оказался компактвэн Volkswagen Touran. Уровень брака у него оценили на 9,8. У этой модели были проблемы с тормозами и освещением, утечка масла в двигателе.

На втором месте в этом антирейтинге находится итальянский сити-кар Fiat 500. У него коэффициент брака составил 8,7 при среднем значении 5,8%. Чаще всего жалуются на подвеску и освещение.

Третье место занял Volkswagen Passat, у которого коэффициент брака составил 8,7. Чаще всего у этой модели проблемы происходят с тормозными дисками.

ТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать из-за поломок

В пятерку б/у автомобилей, которые чаще всего ломаются, также попали Kia Ceed и Volkswagen Caddy с коэффициентом брака 7,2 и 7,0 соответственно. У Ceed чаще всего бывают проблемы с освещением, а у Caddy – с тормозными дисками.

У Skoda Octavia часто бывают проблемы с дворниками. Коэффициент брака – 6,7. Поэтому эта модель оказалась на шестом месте.

У Renault Clio коэффициент брака – 6,6, у Ford Focus – 6,6, у BMW 5 серии – 6,5, а у Seat Leon – 6,4.

Ранее эксперты назвали надежные автомобили, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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