ТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать из-за поломок

При покупке автомобиля на вторичном рынке есть риск заключить не очень хорошую сделку. К сожалению, многие продавцы скрывают дефекты своих машин. Эксперты немецкой организации T?V назвали 10 автомобилей, которые лучше не покупать на вторичном рынке, так как они слишком часто ломаются.

Самым проблемным оказался компактвэн Volkswagen Touran. Уровень брака у него оценили на 9,8. У этой модели были проблемы с тормозами и освещением, утечка масла в двигателе.

На втором месте в этом антирейтинге находится итальянский сити-кар Fiat 500. У него коэффициент брака составил 8,7 при среднем значении 5,8%. Чаще всего жалуются на подвеску и освещение.

Третье место занял Volkswagen Passat, у которого коэффициент брака составил 8,7. Чаще всего у этой модели проблемы происходят с тормозными дисками.

В пятерку б/у автомобилей, которые чаще всего ломаются, также попали Kia Ceed и Volkswagen Caddy с коэффициентом брака 7,2 и 7,0 соответственно. У Ceed чаще всего бывают проблемы с освещением, а у Caddy – с тормозными дисками.

У Skoda Octavia часто бывают проблемы с дворниками. Коэффициент брака – 6,7. Поэтому эта модель оказалась на шестом месте.

У Renault Clio коэффициент брака – 6,6, у Ford Focus – 6,6, у BMW 5 серии – 6,5, а у Seat Leon – 6,4.

Ранее эксперты назвали надежные автомобили, которые можно покупать даже с большим пробегом.