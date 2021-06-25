В Днепре подняли стоимость проезда в общественном транспорте

Автобусы дорожают с 26 июня, электротранспорт - с 3 июля.

В Днепре подняли стоимость проезда в общественном транспорте
Фото: Днепр Вечерний

Исполнительный комитет Днепровского городского совета повысил стоимость проезда в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, на большинстве автобусных маршрутов стоимость проезда будет 10 грн, на маршрутах, курсирующих в Таромское (№ 77, № 141, № 90), - 12 грн, на маршрутах с небольшой дистанцией (№ 56, № 25 ) - 9 грн, № 85 - 8 грн.

Новые тарифы вступают в силу с 26 июня.

Стоимость проезда со скидкой по ученическим билетам составит 7 грн 50 коп, на социальных рейсах - 6 грн 50 коп.

С 3 июля также изменится стоимость проезда в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен). Тариф составит 8 грн. Повысится стоимость и проездных билетов. До 3 июля проездные билеты можно приобрести по нынешней цене.

Как сообщалось, в мае до 10 гривен выросла стоимость проезда в общественном транспорте Львова.

Напомним, что в ближайшее время может подорожать проезд и в Киеве.

Сейчас базовая цена поездки в столице составляет 8 гривен, тогда как экономически обоснованный тариф в метрополитене якобы 21,05 грн, а в наземном транспорте - 25,18 грн.

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