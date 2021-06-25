УЗ и Крюковский завод подписали контракт на 100 вагонов

Железная дорога хочет получить первые 20 вагонов до конца года.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзализныця" и Крюковский вагоностроительный завод в пятницу, 25 июня, подписали контракт на поставку 100 пассажирских вагонов. Первая партия из 20 вагонов должна быть изготовлена и передана еще до конца 2021 года.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

В рамках договора КВСЗ должен построить и в течение 12 месяцев поставить:

  • 51 купейный вагон;
  • 12 вагонов СВ;
  • 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;
  • 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Они будут оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, розетками в каждом купе, энергосберегающим освещением.

Приобретение вагонов проводится по переговорной процедурой, так как остальные потенциальные поставщики не смогли бы выполнить контракт на условиях УЗ.

По результатам процедуры вышли на компромиссную цену вагона, которую компания получит в 2021-2022 годах, проиндексированную на 6% (в базовой комплектации) к цене предыдущей тендерной поставки 2018 года.

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский приезжал на Крюковский вагонзавод, предложив "Укрзализныце" купить у предприятия три дизель-поезда и до 100 вагонов.

Дизель-поезда уже изготавливаются по контракту 2018 года, а деньги на вагоны были заложены в государственный бюджет 2021 года.

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