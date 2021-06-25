Неизвестные хотели сорвать конкурс перевозчиков на маршрутах Киева
Полиция вывела хулиганов из помещения КГГА.
Неизвестные лица пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что сегодня, 25 июня, в помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс.
"Несколько десятков агрессивных молодчиков с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса. Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения", - говорится в сообщении.
В настоящее время проведение конкурса восстановлено.
Напомним, в конце мая мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что городские власти планируют поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.