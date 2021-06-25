Неизвестные хотели сорвать конкурс перевозчиков на маршрутах Киева

Полиция вывела хулиганов из помещения КГГА.

Неизвестные хотели сорвать конкурс перевозчиков на маршрутах Киева
Фото: КМДА

Неизвестные лица пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что сегодня, 25 июня, в помещение коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" ворвалась группа неизвестных лиц и пыталась сорвать конкурс.

"Несколько десятков агрессивных молодчиков с колонками и видеокамерами пытались силой не допустить проведения конкурса. Благодаря полиции неизвестных вывели из помещения", - говорится в сообщении.

В настоящее время проведение конкурса восстановлено.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Напомним, в конце мая мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что городские власти планируют поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

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