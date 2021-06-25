Во время ремонта трассы Киев-Борисполь впервые задействовали технологию геодезического сопровождения

Профиль дороги полностью оцифровали, создав ее 3D-макет. Это позволяет более точно фрезеровать и укладывать новое покрытие.

Ремонт трассы, соединяющей столицу Украины с аэропортом и городом Борисполь, завершат в августе этого года. За это время дорогу полностью восстановят, применив при ремонте новые технологии. Подробности опубликованы на официальной Facebook-странице президентской программы «Большое строительство».

Участок между Киевом и Борисполем называют первым украинским автобаном. За время эксплуатации он претерпел существенный износ из-за большой нагрузки, поэтому в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» начали ремонт.

Сейчас на участке 18-34 км, от кольцевой развязки около метро «Бориспольская» до черты города Борисполь начали фрезеровать изношенное дорожное покрытие и демонтировать старое барьерное ограждение на правом проезде трассы. Движение транспорта проходит по четырем полосам смежного проезда.

На ремонте впервые в Украине задействовали технологию геодезического сопровождения - дорожный сканер Trimble MX2. Профиль дороги полностью оцифровали, создав ее 3D-макет. Это позволяет более точно фрезеровать и укладывать новое покрытие.

На участке круглосуточно будут работать шесть асфальтоукладчиков в паре с самыми современными перегрузчиками V?GELE PowerFeeder MT 3000-2. Всего в проекте задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники.

В течение ремонта полностью заменят покрытие, восстановят автобусные остановки и подземные переходы, переоборудуют опоры освещения и метеостанций, барьерное ограждение и знаки, сделают декоративное освещение путепроводов (которые тоже отремонтируют).

Также на трассе установят системы весового контроля (WiM), способные на ходу фиксировать скорость, габариты и номерные знаки грузовиков.

Как сообщал координатор «Большого строительства», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского в течение двух лет планируют полностью восстановить всю систему государственных дорог (более 20 тысяч км).

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