Борщаговскую линию скоростного трамвая в Киеве продлят до центра

Киевский городской совет одобрил начало проекта, согласно которому планируется продлить Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструировать Вокзальную площадь.

Соответствующее решение было принято на заседании городского совета, сообщил советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

"Во-первых, планируется удлинение Борщаговской линии скоростного трамвая в центр Киева - будет построено около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского. Во-вторых, планируется реконструировать Вокзальную площадь. Реализация этих проектов будет способствовать значительному улучшению транспортного сообщения с центральной частью города. Очень важно реализовывать инициативы по расширению сети удобного и быстрого общественного транспорта, который должен стать конкурентным автомобилям", - написал он в фейсбуке.

Белоцерковец также отметил, что этот проект важен с точки зрения усиления сотрудничества с международными финансовыми учреждениями. Сейчас продолжаются переговоры о потенциальном кредитовании меньше 1,5% на 12 лет.

"Такие длинные и дешевые деньги очень нужны столице", - отметил советник городского головы.

Напомним, в мае сообщалось, что до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.