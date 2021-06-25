"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные
Впереди украинцев ждет три выходных ко Дню Коонституции.
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Так, согласно расписанию, добавлены следующие поезда:
Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27. Поезд №207/208 Ужгород - Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев - Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58.
Поезд № 235/236 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15.Поезд № 249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15: 09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) - 24 и 28 июня в 19:15.
Поезд № 767/768 Киев - Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона - 27 и 28 июня в 5:26.
Поезд № 223/224 Киев - Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев - Одесса.
Поезд № 222/221 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 9:50.
Поезд № 124/123 Киев - Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки - 26 и 28 июня в 17:40.
Напомним, ранее УЗ также расширила железнодорожное сообщение с Донецкой областью - запустила региональный поезд Днепр - Авдеевка.
Кроме того, с 26 июня УЗ назначила дневной поезд Интерсити из Киева в Одессу.