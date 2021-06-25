Лидары войдут в стандартный пакет оснащения электромобилей Volvo, но система автопилота будет платной

Известный автопроизводитель Volvo планирует использовать лидары в качестве стандартного оснащения для своих новых электрокаров. При этом за полуавтономную систему вождения Highway Pilot покупателям придётся отдать дополнительные деньги.

Лидары войдут в стандартный пакет оснащения электромобилей Volvo, но система автопилота будет платной

theverge.com

Полностью электрическую версию внедорожника XC90 компания намерена представить в 2022 году с двумя компонентами, никогда не использовавшимися в машинах производителя. Сенсоры-лидары будет поставлять компания Luminar, а «автономный управляющий компьютер» разработан NVIDIA. Оба решения дополнят систему безопасности Volvo, уже использующую автоматическое экстренное торможение и распознавание «слепых зон». В будущем планируется внедрение и других автономных систем.

Массовое использование нового оборудования также позволит Volvo собирать больше сведений для дальнейшего анализа и разработки уже полностью автономного транспорта. Системы, установленные на тысячи электромобилей, позволят собирать информацию в необходимых объёмах.

Тем, кто желает воспользоваться возможностями системы полуавтономного вождения Highway Pilot, придётся доплачивать — рассматриваются варианты продажи сервиса как по подписке, так и по предоплате. Highway Pilot является частью большого обновления платформы Volvo — Scalable Product Architecture (SPA2), которая будет применяться во внедорожниках XC90 следующего года, а также электромобилях Polestar 3, XC40 Recharge и C40 Recharge.

Благодаря лидарам Luminar и чипсетам NVIDIA Orin машины смогут видеть окружение и просчитывать движение автомобиля, способного маневрировать с точностью, недоступной даже профессиональным водителям в ситуациях, где столкновение кажется неизбежным. Текущие системы безопасности Volvo неспособны предсказывать столкновения, полагаясь в основном на реакцию владельца.

Лидары войдут в стандартный пакет оснащения электромобилей Volvo, но система автопилота будет платной

theverge.com

Пока Volvo станет одним из немногих производителей, применяющих лидары в своих машинах. Лазерные сенсоры до недавних пор считались очень дорогими. Известно, что одна из компаний до сих пор продаёт каждый по 75 000 долларов. При этом цены стремительно снижаются и американская Luminar, ставшая поставщиком Volvo, рассчитывает продавать их компании по 1000 долларов, а в перспективе — и по 500.

Комментируя решение Volvo использовать лидары в качестве стандартного варианта, глава Luminar Остин Рассел (Austin Russell) заявил: «Когда речь идёт об основополагающих системах безопасности, стоит задаться вопросом — должны ли они быть опциональными? Никто не предлагает апгрейд с добавлением подушки или ремня безопасности».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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