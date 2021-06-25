Кроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынке

Компания Nissan начала продавать свой новый дешевый кроссовер Magnite за пределами Индии, для которой он был первоначально разработан. В базовый комплектации он стоит всего 7 000 долларов.

В частности, Nissan Magnite начали отправлять в ЮАР, Индонезию и Непал. Нужно отметить, что в небольшом Непале за первые 30 дней уже заказали 780 кроссоверов Magnite.

Ранее компания Nissan на своем заводе в Ченнаи, где выпускают Magnite, ввела третью смену. Также там наняли 1 000 новых сотрудников. Этот кроссовер пользуется очень большим спросом.

В линейку двигателей Nissan Magnite входят два бензиновых силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 72 л.с., а также трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 100 л.с. Оба двигателя в стандартной комплектации доступны с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Возможно, дешевый Nissan Magnite когда-нибудь появится и в других развивающихся странах.

Ранее стало известно, что компания Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе.