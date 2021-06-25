Кроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынке

Компания Nissan начала продавать свой новый дешевый кроссовер Magnite за пределами Индии, для которой он был первоначально разработан. В базовый комплектации он стоит всего 7 000 долларов.

Кроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынке

В частности, Nissan Magnite начали отправлять в ЮАР, Индонезию и Непал. Нужно отметить, что в небольшом Непале за первые 30 дней уже заказали 780 кроссоверов Magnite.

Ранее компания Nissan на своем заводе в Ченнаи, где выпускают Magnite, ввела третью смену. Также там наняли 1 000 новых сотрудников. Этот кроссовер пользуется очень большим спросом.

В линейку двигателей Nissan Magnite входят два бензиновых силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 72 л.с., а также трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 100 л.с. Оба двигателя в стандартной комплектации доступны с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Кроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынке

Возможно, дешевый Nissan Magnite когда-нибудь появится и в других развивающихся странах.

Ранее стало известно, что компания Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar AirwaysДети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar Airways
В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшиеВ РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие
Во Львове из-за жары загорелись два автомобиляВо Львове из-за жары загорелись два автомобиля
В Украину привезли партию Toyota Land Cruiser 300В Украину привезли партию Toyota Land Cruiser 300
Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 летЦены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000
В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколенияВ Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения
Nissan Note получил премиальную версию AuraNissan Note получил премиальную версию Aura
Mitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссоверMitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссовер
Бюджетный кроссовер VW рассекречен до дебютаБюджетный кроссовер VW рассекречен до дебюта
Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовераHyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера
Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовераЭксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера
В Украине замечен новый кроссовер Porsche - стоит больше 3 млнВ Украине замечен новый кроссовер Porsche - стоит больше 3 млн
Кроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащениемКроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащением
Бюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробностиБюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости