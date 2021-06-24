Renault представил новые авто в Украине

Компания Renault в Киеве официально представила три новых коммерческих автомобиля - Renault Express, Renault Trafic, а также Renault Master. Их выпускают в Марокко для европейского рынка.

Renault Express заменил модель Dokker. У него новый фирменный стиль коммерческой линейки французского автогиганта – головная оптика с двойными фонарями, новые дневные огни, вертикальный бампер и хромированная решетка радиатора.

В салоне есть сиденья с регулировкой высоты, 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и многое другое.

Новый грузовой фургон Express в базовой комплектации с бензиновым двигателем стоит от 386 400 гривен, а с дизелем – от 456 700 гривен. Пассажирская версия в базовой комплектации стоит немного дороже.

Также в Украине французская компания представила Renault Trafic в грузовом варианте. Он способен перевозить почти 1200 кг груза. Версия на 3-х человек в базовой комплектации стоит 734 800 гривен.

Кроме того, на презентации показали фургон Renault Master, предназначенный для перевозок людей с инвалидностью. Он оснащен гидроподъемником Dhollandia для погрузки и выгрузки колясок. Кстати, такую версию французского фургона сделали в Украине. Вернее, доработали в Украине.

Ранее стало известно, что Renault решил прекратить выпускать сити-кар Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним.