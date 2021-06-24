Renault представил новые авто в Украине

Компания Renault в Киеве официально представила три новых коммерческих автомобиля - Renault Express, Renault Trafic, а также Renault Master. Их выпускают в Марокко для европейского рынка.

Renault представил новые авто в Украине

Renault Express заменил модель Dokker. У него новый фирменный стиль коммерческой линейки французского автогиганта – головная оптика с двойными фонарями, новые дневные огни, вертикальный бампер и хромированная решетка радиатора.

В салоне есть сиденья с регулировкой высоты, 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и многое другое.

Новый грузовой фургон Express в базовой комплектации с бензиновым двигателем стоит от 386 400 гривен, а с дизелем – от 456 700 гривен. Пассажирская версия в базовой комплектации стоит немного дороже.

Renault представил новые авто в Украине

Также в Украине французская компания представила Renault Trafic в грузовом варианте. Он способен перевозить почти 1200 кг груза. Версия на 3-х человек в базовой комплектации стоит 734 800 гривен.

Кроме того, на презентации показали фургон Renault Master, предназначенный для перевозок людей с инвалидностью. Он оснащен гидроподъемником Dhollandia для погрузки и выгрузки колясок. Кстати, такую версию французского фургона сделали в Украине. Вернее, доработали в Украине.

Renault представил новые авто в Украине

Ранее стало известно, что Renault решил прекратить выпускать сити-кар Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшиеВ РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие
Во Львове из-за жары загорелись два автомобиляВо Львове из-за жары загорелись два автомобиля
Дети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar AirwaysДети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar Airways
Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 летЦены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет
Приватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездахПриватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездах
Блок рекламы


Похожие новости
В Европе тестируют новый Renault KadjarВ Европе тестируют новый Renault Kadjar
Во Львове из-за жары загорелись два автомобиляВо Львове из-за жары загорелись два автомобиля
20 самых популярных подержанных авто на газу в Украине20 самых популярных подержанных авто на газу в Украине
BMW снизит себестоимость своих автомобилей на 25%BMW снизит себестоимость своих автомобилей на 25%
Dacia представила обновленный Duster и назвала ценыDacia представила обновленный Duster и назвала цены
Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 летЦены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет
10 признаков того, что пора продать свой автомобиль10 признаков того, что пора продать свой автомобиль
Хмельницкое коммунальное предприятие заказало через Prozorro авто за 1,2 миллиона гривенХмельницкое коммунальное предприятие заказало через Prozorro авто за 1,2 миллиона гривен
В Украине могут резко подорожать б/у автомобилиВ Украине могут резко подорожать б/у автомобили
На первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилейНа первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости