КГГА согласовала нормы и правила пользования электросамокатами

Среди главных ограничений - уменьшение максимальной скорости.

КГГА согласовала нормы и правила пользования электросамокатами
Фото: youtube.com

Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Киев, как и все крупные города мира, обречен на развитие средств микромобильности. Уже сейчас по улицам города ездит почти 4 тыс. прокатных электросамокатов, и до конца года ожидается до 7 тыс. При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание Меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают наши правила", - отметил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

По его словам, среди главных ограничений, предусмотренных Меморандумом, - уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты.

"Это - исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны", - пояснил заместитель главы КГГА.

Также, по его словам, будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них - Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

"Кроме того, мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах на 5 и 10 самокатов. И только один с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало", - отметил Усов.

Он также отметил, что Меморандум обязывает операторов страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. гривен.

"Чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер в формате буквы и трех цифр. Это позволит людям жаловаться адресно, передавать информацию так, чтобы идентифицировать нарушителей было легче", - отметил Усов.

"Этот Меморандум - лучшее соглашение, которое можно заключить на сегодняшний день. Он будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности. Киев идет впереди времени и впереди законодательства регулирует реалии жизни, уже существующие на наших улицах", - добавил заместитель главы КГГА.

Напомним, в апреле в центре Киева водитель самоката напал на журналиста Романа Винтонива, когда тот сделал ему замечание за нарушение правил дорожного движения.

В мае киевский метрополитен обновил правила перевозки моноколес и самокатов. Так, самокаты при перевозке рекомендуется складывать, а те, что превышают 120 см по сумме измерений, - дополнительно оплачиваются.

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