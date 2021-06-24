В Европе тестируют новый Renault Kadjar

В Европе фотошпионы заметили во время дорожных тестов Renault Kadjar нового поколения. Это уже второе поколение популярного французского кроссовера.

Renault Kadjar нового поколения построен на платформе CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Известно, что Kadjar второго поколения, как и модель первого поколения, построен на базе Nissan Rogue Sport, который в Европе продается под названием Qashqai. Технически между ними много общего, но каждый из них, тем не менее, сохраняет свою индивидуальность.

Новый Kadjar получит новые фары, в стиле современного дизайна Renault. Впереди мы видим большую радиаторную решетку, на которой должен появиться обновленный логотип французского автогиганта.

В линейку двигателей, возможно, войдут 1,3 л и 1,5 силовые агрегаты, которыми оснащается Qashqai. Но пока это официально не подтверждено. По данным других источников, Renault может оснащать эту новинку своими собственными моторами, а также выпустить версию с гибридной силовой установкой.

Официальная премьера Renault Kadjar второго поколения состоится в 2022 году. В продаже он появится во второй половине следующего года.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.