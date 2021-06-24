Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и ДТ

В Украине появились новые расчеты "Нафтогаз Украины" средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут делать свою наценку. Операторам топливного рынка разрешили поднять цены на бензин до 30,84 гривен за литр, свидетельствуют данные Минэкономики.

Так, расчетные цены для бензина увеличились с 25,82 до 25,84 гривен за литр. Значит, стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр.

Расчетные цены для дизельного топлива увеличились с 22,09 до 22,23 гривен за литр. Это значит, что стоимость ДТ на украинских заправках не должна быть больше 29,23 гривен за литр.

Напомним, в нашей стране сейчас действует государственное регулирование розничных цен на основные виды топлива. Оно не касается премиальных бензина и ДТ, которые продают АЗС. Государственное регулирование цен будет продолжаться до тех пор, пока не отменят карантин, введенный из-за коронавируса.

"Нафтогаз Украины" три раза в месяц подает расчеты Министерству экономики, которое и устанавливает максимальную цену на топливо.