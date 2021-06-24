Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и ДТ

В Украине появились новые расчеты "Нафтогаз Украины" средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут делать свою наценку. Операторам топливного рынка разрешили поднять цены на бензин до 30,84 гривен за литр, свидетельствуют данные Минэкономики.

Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и ДТ

Так, расчетные цены для бензина увеличились с 25,82 до 25,84 гривен за литр. Значит, стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр.

Расчетные цены для дизельного топлива увеличились с 22,09 до 22,23 гривен за литр. Это значит, что стоимость ДТ на украинских заправках не должна быть больше 29,23 гривен за литр.

Напомним, в нашей стране сейчас действует государственное регулирование розничных цен на основные виды топлива. Оно не касается премиальных бензина и ДТ, которые продают АЗС. Государственное регулирование цен будет продолжаться до тех пор, пока не отменят карантин, введенный из-за коронавируса.

"Нафтогаз Украины" три раза в месяц подает расчеты Министерству экономики, которое и устанавливает максимальную цену на топливо.

Ранее в Киеве фотошпионы заметили несколько новейших внедорожников Toyota Land Cruiser 300. Серийное производство этой новинки началось в прошлом месяце.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшиеВ РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие
Во Львове из-за жары загорелись два автомобиляВо Львове из-за жары загорелись два автомобиля
Дети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar AirwaysДети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar Airways
Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 летЦены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет
Приватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездахПриватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездах
Блок рекламы


Похожие новости
Dacia представила обновленный Duster и назвала ценыDacia представила обновленный Duster и назвала цены
Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 летЦены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет
Цены на АЗС вырастут. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензинаЦены на АЗС вырастут. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина
Кабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтопливаКабмин повысил предельную цену продажи бензина и дизтоплива
Правительство разрешило переселенцам без регистрации получать права и регистрировать автоПравительство разрешило переселенцам без регистрации получать права и регистрировать авто
Кабмин упростит растаможку авто. Оформить документы можно будет с помощью смартфонаКабмин упростит растаможку авто. Оформить документы можно будет с помощью смартфона
Цены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливоЦены на бензин прекратили рост на АЗС: сколько стоит топливо
Профсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривенПрофсоюзы транспортников под Киевсоветом призывают депутатов повысить цены на проезд до 25 гривен
Мэры областных центров заявляют о том, что правительство вынуждает их поднять цены на проездМэры областных центров заявляют о том, что правительство вынуждает их поднять цены на проезд
Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаромКабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром
Последние новости
Подгружаем последние новости