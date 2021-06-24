ТОП-3 внедорожников, которые меньше всего теряют в цене

Покупка автомобиля – это не инвестиция. Любой автомобиль со временем теряет в цене. Правда, есть модели, которые обесцениваются медленно. Эксперты Schwacke и немецкого журнала AUTO BILD, проанализировав сотни тысяч объявлений о продаже автомобилей, назвали три внедорожника, которые медленнее всего теряют в цене.

Range Rover Sport

Лучше всего показатели у Range Rover Sport P400 3.0 HST (см. фото вверху). Этот внедорожник через четыре года сохраняет 50,11% своей первоначальной цены.

Если быть более точным, то новый Range Rover Sport P400 3.0 HST стоит 110 558 евро, а через четыре года его можно продать в Европе за 55 157 евро.

BMW X5

На втором месте в этом рейтинге находится BMW X5 xDrive 40d xLine, который новый стоит 98 070 евро.

Через четыре года после начала эксплуатации он сохраняет 49,45% своей первоначальной цены. То есть его можно продать за 49 574 долларов.

VW Touareg

На третьем месте находится VW Touareg 3.0 V6 TDI 4M DPF Aut. в комплектации R-Line. Его первоначальная цена составляет 97 420 евро.

Через четыре года после начала эксплуатации Touareg сохраняет 49,43% своей первоначальной стоимости. Значит, его можно продать примерно за 49 265 евро.

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