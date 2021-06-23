В Украину привезли партию Toyota Land Cruiser 300

В Киеве фотошпионы заметили несколько новейших внедорожников Toyota Land Cruiser 300. Серийное производство этой новинки началось в Японии в мае текущего года.

Toyota Land Cruiser 300 – это один из самых ожидаемых автомобилей, которые должны появиться в 2021 году. Его серийное производство несколько раз переносилось (например, из-за пандемии коронавируса). Судя по всему, первые экземпляры этого внедорожника уже все проданы.

Новый Land Cruiser построен на новой платформе GA-F, в его конструкции широко используется алюминий. Утверждается, что благодаря новой платформе Land Cruiser 300 обладает улучшенными характеристиками движения по асфальту и бездорожью.

Дизайн японского внедорожника сохранил свой традиционный стиль, но получил при этом несколько современных элементов. В салоне тоже произошли большие изменения. Появился, например, 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, который "парит" над центральной консолью.

В линейке двигателей больше нет традиционного V8. Вместо него появились два новых твин-турбо двигателя V6 – 3,5 л бензиновый и 3,3 л дизельный. Японцы говорят, что они обеспечат SUV лучшие в своем классе характеристики и управляемость. Оба мотора работают вместе с новой 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что Land Cruiser 300 будет стоить от 45 000 до 65 000 долларов, в зависимости от комплектации и двигателя.