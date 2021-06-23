Во Львове из-за жары загорелись два автомобиля

Полиция просит не оставлять авто надолго на открытых стоянках.

Во Львове из-за жары загорелись два автомобиля

Сегодня, 23 июня, около полудня во Львове экипажи патрульных почти одновременно обнаружили возгорание транспортных средств в Железнодорожном и Сиховском районах.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

На улице Городецкой патрульные увидели автомобиль ВАЗ 2107, из-под капота которого шел дым и было видно пламя. Полицейские сразу же схватили огнетушитель и начали ликвидировать возгорание. Также дополнительно привлекли огнетушители водителей, которые проезжали мимо. Пожар потушили, авто убрали с проезжей части.

На улице Стрыйской между двумя многоэтажками патрульные обнаружили возгорание автомобиля Volkswagen Touran.

"Огонь быстро распространился и передняя сторона машины деформировалась на глазах. Полицейские разбили боковое стекло, переключили коробку передач на нейтральное положение и оттолкнули авто на безопасное расстояние от жилых домов. На место прибыли пожарные, которые потушили огонь. Также на месте работали следователи", - говорится в сообщении.

Патрульные установили владельцев транспортных средств.

Патрульная полиция напоминает водителям о мерах безопасности при повышении температуры воздуха и призывает не оставлять надолго транспортные средства на открытых стоянках.

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