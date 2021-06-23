Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после ремонта

Плановое техническое обслуживание длилось 10 месяцев.

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" вернулся к обслуживанию коммерческих рейсов после длительного ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома. "Легендарная Мрия отправилась в первый коммерческий рейс после завершения планового технического обслуживания, которое длилось 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году ГП "Антонов" подписало соглашение с китайской компанией AICC о сотрудничестве по программе Ан-225. Сообщалось, что программа предусматривает построение второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" на ГП "Антонов", а на втором этапе - запуск серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии ГП "Антонов".

Ан-225 создали для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировали использовать как воздушную стартовую платформу для космических запусков. Программу строительства самолета свернули из-за распада СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннеса как самолет, который поднялся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее количество авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики своей взлетной массы (600 тонн), массы перевозимого груза (до 250 тонн), габаритных размеров, дальности полета (более 14 тыс. км).

В апреле представители "Антонова" сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что вторая "Мрия" не окупит себя на грузовых перевозках.

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