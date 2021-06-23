20 самых популярных подержанных авто на газу в Украине

Назвали 20 самых популярных среди украинцев легковых авто на газу и с пробегом.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Auto.Ria.

Примерно пятая часть автомобильного рынка Украины — это легковые автомобили с газобаллонным оборудованием. По данным МВД , за прошлый месяц, май, таких зарегистрировали 21,5 тысяч, что составляет 20,3% от всех сделок купли-продажи.

В Украине средняя цена пропан-бутановой смеси составляет сейчас 15,70 грн. За месяц переоборудуется примерно 2-3 тысяч авто. Такая статистика держится уже 2 года, причем без учета неофициальных.

В рейтинге лидирует Daewoo Lanos. Далее в пятерку вошли ВАЗ 2109/99, Skoda Octavia, Chevrolet Aveo, Volkswagen Passat.