Honda подтвердила планы полностью откажется от выпуска машин с ДВС до 2040 года

Компания Honda Motor стала первым из японских автопроизводителей, публично заявивших, что намерена полностью отказаться от выпуска машин на двигателях внутреннего сгорания. Осуществить полный переход на выпуск электромобилей планируется до 2040 года.

Honda подтвердила планы полностью откажется от выпуска машин с ДВС до 2040 года

bloomberg.com

Выгоды от такого шага очевидны. Премьер-министр Японии Йошихида Суга (Yoshihide Suga) обещал добиться углеродной нейтральности страны к 2050 году, а первопроходцы в деле защиты экологии могут получить преимущество при дальнейшей экспансии на рынке. Пока в Японии уровень внедрения электромобилей составляет всего 1 %, тогда как в соседнем Китае — 6 %.

Тем временем продажи электромобилей растут во всём мире и если в 2020 году их число составило 3,1 миллиона машин, то в 2025 году прогнозируют уже 14 миллионов. Honda, получающая 56 % доходов от продаж в Северной Америке и около четверти — в Азии за вычетом японского рынка, ориентируется на тренды, задаваемые заокеанскими конкурентами и уже заключила соглашение об использовании аккумуляторных технологий с General Motors.

Переход на электротягу коснётся и мотоциклов. Производитель намерен представить три новых электрических модели к 2024 году, а также 10 электромобилей в Китае в ближайшие пять лет. Хотя на мотоциклы приходится только 14 % ежегодного дохода компании, число продаж в единицах получается весьма немалое. Honda продаёт в год 4,5 миллиона машин и 15 миллионов мотоциклов. С учётом того, что прогнозы предсказывают тройной рост глобальных продаж электромотоциклов к 2040 году, лидерство Honda в данной отрасли будет играть важную роль в жизни компании.

Критики компании сомневаются, что её цели реалистичны. Крупные игроки вроде Ford Motor не рассчитывают добиться 100 % углеродной нейтральности до 2050 года, а Toyota делает главную ставку на гибридные двигатели. По мнению некоторых экспертов, заявления о полном переходе на выпуск электромобилей являются попыткой привлечь внимание и сделать заявление, противоречащее стратегии Toyota — одного из главных конкурентов в стране.

Недавно назначенный глава компании не из тех, кто боится вызовов. Тосихиро Мибе (Toshihiro Mibe) большую часть карьеры посвятил исследованиям и разработкам Honda, пытаясь сохранить баланс между интенсивным внедрением инновационных технологий и возможностью их коммерческого применения. По его словам, переход на электромобили сводится к тому, «как быстро мы можем сделать этот бизнес прибыльным. Компании, которые смогут сделать это быстро, выживут».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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