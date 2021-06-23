BMW снизит себестоимость своих автомобилей на 25%

Компания BMW планирует к 2025 году по сравнению с 2019 годом на 25% снизить себестоимость своих автомобилей. Такое заявление в интервью немецкому журналу Handelsblatt сделал член совета директоров BMW, отвечающий за производство, Милан Неделькович.

BMW снизит себестоимость своих автомобилей на 25%

По его словам, это поможет баварскому автогиганту быть более конкурентоспособным с группой Volkswagen, концерном Daimler или даже с Tesla. Приведет ли снижение себестоимости автомобилей BMW к снижению их розничных цен – не сообщается.

Неделькович не стал вдаваться в подробности, какими путями BMW планирует к 2025 году на 25% снизить себестоимость своих автомобилей. Но, конечно, это очень трудная задача.

Сейчас большинство автопроизводителей начали переходить на электромобили. Их разработка и производство требуют огромных инвестиций. BMW тоже уже встал на этот путь. Поэтому снижение себестоимости автомобилей, снижение производственных затрат – возможность оставаться прибыльной компанией.

Вряд ли все автопроизводители смогут пережить этот процесс. Некоторые из них станут банкротами. Какие именно – покажет время.

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Максимов Віталій, Тудей

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