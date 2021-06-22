Dacia представила обновленный Duster и назвала цены

Dacia официально представила обновленный бюджетный кроссовер Dacia Duster (в Украине он продается под брендом Renault). В базовой комплектации он будет стоить от 14 490 евро.

Duster получил небольшие изменения, чтобы к нему не потеряли интерес покупатели до появления в продаже модели нового поколения.

В частности, у него теперь передняя часть выполнена в стиле нового Sandero. Новые Y-образные фары и хромированная решетка радиатора отличают обновленный Duster от нынешнего автомобиля. У него появились более эффективные светодиодные передние указатели поворота.

В салоне обновили центральную приборную консоль. Использованы новые материалы для обивки. В базовой комплектации теперь есть 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Бензиновый турбомотор TCe 150 теперь работает вместе с новой 6-скоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. В линейку двигателей входят еще два бензиновых силовых агрегата TCe 90 и TCe 130, а также дизель dCi 115. Есть также двухтопливная версия (бензин-газ).

Продажи обновленного Dacia Duster на европейском рынке начнутся уже в ближайшее время. Цена – от 14 490 до 22 900 евро.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.