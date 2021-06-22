Блогер разобрал Skoda Karoq и показал, что внутри

Кроссовер Skoda Karoq пользуется достаточно большим спросом в Украине. Skoda сейчас работает над его новым поколением. Тем временем, YouTube-канал "Клубный сервис" показал, как устроен Karoq текущего поколения.

С Karoq с турбомотором 1.4 TSI и 8-скоростной автоматической коробкой передач сняли большую часть элементов интерьера, обнажили металл под уплотнителями, заглянули под днище.

Блогер обратил внимание на недорогой войлок, на то, что проводка могла быть лучше (есть незащищённые соединения). Антикоррозионное покрытие нанесли избирательно после установки защитных экранов.

Нет нареканий к герметизации панелей, кузов сварен и покрашен аккуратно, а бензиновый турбомотор 1.4 TSI при должном обслуживании и аккуратной манере вождения выдерживает 200-300 тысяч километров.

Блогер канала "Клубный сервис" считает, что европейское качество этого Karoq не очевидно. Возможно, потому, что его собрали в РоSSии?

В Украине сейчас Skoda Karoq в базовой комплектации стоит от 620 509 гривен. Он оснащается турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом".

Ранее парни из YouTube-канала "Клубный сервис" разобрали и показали, как устроен кроссовер Hyundai Creta.