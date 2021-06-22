10 признаков того, что пора продать свой автомобиль

Некоторые автомобилисты так привыкают к своим машинам, что не хотят их продавать, когда для этого давно наступила пора. Но раньше или позже все равно наступает момент, когда покупаешь новый автомобиль. Сегодня мы расскажем, когда нужно продавать старую машину…

Когда обслуживание или ремонт стоят также, как и авто

Со временем ломаются даже самые надежные автомобили. И чем больше пробег – тем чаще это происходит. Если вы поймете, что дешевле купить новый автомобиль, чем ремонтировать старый, значит, настала пора это сделать.

Постгарантийные траты

В этом случае тоже все упирается в деньги. Гораздо проще купить новый автомобиль, чем регулярно менять расходники у старого. В этом случае вы сохраните нервы, время и деньги.

Безопасность

Нет ничего дороже человеческой жизни. Исходя из этого, нужно позаботиться о своей безопасности и безопасности пассажиров. Современные автомобили оснащаются большим количеством систем безопасности, которые реально снижают риск травмы или гибели в ДТП. Возможно, поэтому нужно купить машину поновее.

Когда начинается повышенный расход топлива

Автопроизводители сейчас обращают большое внимание на то, чтобы машины были экологичными и экономными. Если ваш старый автомобиль расходует слишком много бензина, то, возможно, нужно купить новый, более экономичный.

Сколько стоит ваше авто?

Как вы думаете, сколько стоит ваш автомобиль? Это можно довольно легко узнать, проанализировав объявления о продажах машин. Опытные водители считают, что если ремонт составит примерно половину от цены автомобиля, то его нужно продать.

Сколько будет стоить следующее авто?

После того, как вы узнаете, сколько вам примерно придется платить за ремонт старого автомобиля в течение ближайших пяти лет, сравните эту цифру с ценой нового автомобиля. Кстати, не забывайте, что деньги от продажи старой машины можно потратить на покупку новой.

Стоимость страховки

Не забудьте выяснить, сколько нужно будет платить денег на страхование нового автомобиля, Возможно, это поможет вам тоже сделать шаг к его покупке.

Скидки и акции

Дилеры регулярно устраивают различные акции и дают покупателям скидки. Иногда бывают действительно выгодные предложения.

Изменения в образе жизни

Рождение ребенка, а может быть второго или третьего ребенка, может стать причиной покупки нового автомобиля, более просторного, чем старый. Да и вообще любые изменения в образе жизни могут стать причиной для того, чтобы заинтересоваться другим авто.

Просто надоела

Сейчас очень быстрый тем жизни. Все быстро меняется. Автопроизводители ежегодно выпускают сотни новых моделей машин. Людям хочется перемен. Почему бы не поменять машину, если старая просто надоела?

Ранее аналитики iSeeCars.com назвали 10 самых надежных автомобилей.