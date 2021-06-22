Дети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar Airways

Дети теперь могут лететь бесплатно из Киева в сопровождении взрослых в рамках новой акции авиакомпании Qatar Airways, которая получила звание лучшей в мире по версии Skytrax 2019. Об этом пишет портал avianews.com.

Дети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar Airways
Фото: qatarairways.com

Что для этого нужно

Перейти на сайт Qatar Airways в период с 18 по 25 июня 2021 года или воспользоваться мобильным приложением авиакомпании в эти даты. После ввода в форме бронирования даты вылета, прилета, маршрута и числа пассажиров необходимо указать KIDS в поле промо-код. После этого можно выполнять поиск рейсов.

Система уменьшит итоговый счет с помощью обнуления тарифа для детей. Доплатить необходимо будет только аэропортовые сборы. Промо-код используется для некоторых тарифов эконом-класса Convenience и Comfort. Если на выбранную дату действует более низкий тариф по другой акции, то будет отображен он. Скидки не суммируются.

Если скидка по промо-коду KIDS применена успешно, пассажир увидит специальный значок — бордовый купон и надпись «промо-код успешно использован».

Куда можно улететь

Акция действует для вылета из Киева на популярные курорты:

BKK — Бангкок CMB — Коломбо DAR — Дар-эс-Салам
DPS — Бали HKT — Пхукет MLE — Мальдивы
PEN — Пенанг SEZ — Сейшелы ZNZ — Занзибар
DXB — Дубай SHJ — Шарджа

Полный список направлений, которые участвуют в акции

ADD — Аддис-Абеба

AKL — Окленд

 BGW — Багдад
BKK — Бангкок BSR — Басра CMB — Коломбо
CPT — Кейптаун DAR — Дар-эс-Салам DPS — Бали
DUR — Дурбан EBB — Кампала HAN — Ханой
HKG — Гонконг HKT — Пхукет JIB — Джибути
JNB — Йоханнесбург JRO — Килиманджаро KGL — Кигали
KTM — Катманду KUL — Куала-Лумпур KWI — Кувейт
MCT — Маскат MGQ — Могадишо MLE — Мальдивы
MPM — Мапуту NBO — Найроби NJF — Эн-Наджаф
PEN — Пенанг SEL — Сеул SEZ — Сейшелы
SGN — Хошимин SIN — Сингапур SLL — Салала
TYO — Токио WDH — Виндхук ZNZ — Занзибар
SYZ — Шираз ISU — Сулеймания LOS — Лагос
EBL — Эрбиль LAD — Луанда KRT — Хартум
DXB — Дубай SHJ — Шарджа AUH — Абу-Даби

Когда лететь

Данная акция позволяет забронировать авиабилеты на рейсы, которые выполняются до 10 декабря 2021 года включительно.

Контекст

Промо-код не объединяется с другими акциями и предложениями Qatar Airways. Для того, чтобы тариф на ребенка был обнулен, в одном бронировании его должен сопровождать взрослый, то есть если летит два взрослых и два ребенка, дети получат нулевой тариф. Если летит один взрослый и два ребенка, система обнулит тариф только на одного ребенка.

В рамках данной акции Qatar Airways позволяет вернуть билеты после того, как они были оформлены, без штрафных санкций. Пассажир получит полный возврат на ту карту, с которой оплачивал бронирование.

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