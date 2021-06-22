Дети могут лететь бесплатно на курорты мира по специальной акции Qatar Airways
Дети теперь могут лететь бесплатно из Киева в сопровождении взрослых в рамках новой акции авиакомпании Qatar Airways, которая получила звание лучшей в мире по версии Skytrax 2019. Об этом пишет портал avianews.com.
Что для этого нужно
Перейти на сайт Qatar Airways в период с 18 по 25 июня 2021 года или воспользоваться мобильным приложением авиакомпании в эти даты. После ввода в форме бронирования даты вылета, прилета, маршрута и числа пассажиров необходимо указать KIDS в поле промо-код. После этого можно выполнять поиск рейсов.
Система уменьшит итоговый счет с помощью обнуления тарифа для детей. Доплатить необходимо будет только аэропортовые сборы. Промо-код используется для некоторых тарифов эконом-класса Convenience и Comfort. Если на выбранную дату действует более низкий тариф по другой акции, то будет отображен он. Скидки не суммируются.
Если скидка по промо-коду KIDS применена успешно, пассажир увидит специальный значок — бордовый купон и надпись «промо-код успешно использован».
Куда можно улететь
Акция действует для вылета из Киева на популярные курорты:
|BKK — Бангкок
|CMB — Коломбо
|DAR — Дар-эс-Салам
|DPS — Бали
|HKT — Пхукет
|MLE — Мальдивы
|PEN — Пенанг
|SEZ — Сейшелы
|ZNZ — Занзибар
|DXB — Дубай
|SHJ — Шарджа
Полный список направлений, которые участвуют в акции
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ADD — Аддис-Абеба
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AKL — Окленд
|BGW — Багдад
|BKK — Бангкок
|BSR — Басра
|CMB — Коломбо
|CPT — Кейптаун
|DAR — Дар-эс-Салам
|DPS — Бали
|DUR — Дурбан
|EBB — Кампала
|HAN — Ханой
|HKG — Гонконг
|HKT — Пхукет
|JIB — Джибути
|JNB — Йоханнесбург
|JRO — Килиманджаро
|KGL — Кигали
|KTM — Катманду
|KUL — Куала-Лумпур
|KWI — Кувейт
|MCT — Маскат
|MGQ — Могадишо
|MLE — Мальдивы
|MPM — Мапуту
|NBO — Найроби
|NJF — Эн-Наджаф
|PEN — Пенанг
|SEL — Сеул
|SEZ — Сейшелы
|SGN — Хошимин
|SIN — Сингапур
|SLL — Салала
|TYO — Токио
|WDH — Виндхук
|ZNZ — Занзибар
|SYZ — Шираз
|ISU — Сулеймания
|LOS — Лагос
|EBL — Эрбиль
|LAD — Луанда
|KRT — Хартум
|DXB — Дубай
|SHJ — Шарджа
|AUH — Абу-Даби
Когда лететь
Данная акция позволяет забронировать авиабилеты на рейсы, которые выполняются до 10 декабря 2021 года включительно.
Контекст
Промо-код не объединяется с другими акциями и предложениями Qatar Airways. Для того, чтобы тариф на ребенка был обнулен, в одном бронировании его должен сопровождать взрослый, то есть если летит два взрослых и два ребенка, дети получат нулевой тариф. Если летит один взрослый и два ребенка, система обнулит тариф только на одного ребенка.
В рамках данной акции Qatar Airways позволяет вернуть билеты после того, как они были оформлены, без штрафных санкций. Пассажир получит полный возврат на ту карту, с которой оплачивал бронирование.