Хмельницкое коммунальное предприятие заказало через Prozorro авто за 1,2 миллиона гривен

У автомобиля - кожаные сиденья с подогревом и мультифункциональная камера.

Хмельницкое коммунальное предприятие заказало через Prozorro авто за 1,2 миллиона гривен
Фото: Наші гроші

КП "Хмельницкое коммунальное предприятие "Электротранс" Хмельницкого горсовета заказало ООО "Торговый дом "Евромоторс" легковое авто Skoda Superb за 1,2 миллиона гривен. Об этом со ссылкой на данные Prozorro, пишут "Наші гроші".

"Евромоторс" должен поставить Skoda Superb 2.0 TSI/140kW 7DSG 2021 года черного цвета. У машины есть подушки безопасности, двухзонная система кондиционирования, кожаные сиденья с обогревом и мультифункциональная камера. Цена на машину в такой комплектации стартует от 1,08 млн гривен.

Единственным конкурентом на торгах было ГП "Базис авто" Александра Кауфмана, но это предложение было дороже на 3000 гривен.

"Евромоторс" владеет ООО "Холдинг-инвест", которая принадлежит "Эплюс консалтинг ОЮ». Бенефициар компании - жена экс-нардепа от БПП Михаила Гвоздева Галина. Сам бывший нардеп указан директором "Холдинг-Инвеста".

Напомним, в апреле Национальная полиция Украины подписала контракт на приобретение 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster. Общая стоимость приближается к 400 млн гривен.

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