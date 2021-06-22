"Укрзализныця" запускает поезд из Днепра в Авдеевку

Новый поезд будет курсировать с 24 июня ежедневно, кроме среды.

"Укрзализныця" запускает поезд из Днепра в Авдеевку
Фото: ucraine.info

"Укрзализныця" сообщила о расширении внутреннего железнодорожного сообщения с Донецкой областью. С 24 июня начинает курсирование региональный поезд Днепр - Авдеевка.

Как информирует пресс-служба компании, поезд №826 Днепр - Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23.

Обратно поезд №825 Авдеевка - Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

"Новый поезд начинает следования с 24 июня ежедневно, кроме среды. Также сообщение будет отсутствовать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на пути", - сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, с 26 июня УЗ назначает дневной поезд Интерсити из Киева в Одессу.

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