В Украине могут резко подорожать б/у автомобили

В Украине вскоре могут заметно подорожать б/у автомобили. Причина заключается в том, что цены на них уже сильно увеличились в США и Европе. А именно откуда подержанные машины чаще всего привозят в Украину.

Так, в США с апреля 2020 года по апрель 2021 года стоимость б/у автомобилей увеличилась на 21%. На американских онлайн-аукционах, где украинцы часто покупают подержанные и битые машины, цены вообще за последний год подскочили на 54%.

Не отстает в этом отношении и Европа. Например, если в Великобритании средняя цена б/у автомобиля, проданного в январе 2021 года, составляла 13 108 фунтов стерлингов, то в мае – 15 399 фунтов стерлингов.

В Чехии за последние два месяца стоимость б/у автомобилей увеличилась на 25%. И эксперты уверены, что эта тенденция продолжится.

Причина резкого подорожания подержанных машин в США и Европе заключается в том, что не хватает новых автомобилей. Кроме того, увеличивается цена новых авто. Дело в том, что многие автопроизводители сократили выпуск новых машин из-за нехватки полупроводников.

Эксперты считают, что летом цены на б/у автомобили будут увеличиваться. При этом предложений на рынке станет меньше.