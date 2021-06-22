На первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилей

В пятницу, 2 июля, в Днепропетровской области состоится пробег ретро-автомобилей по 45-километровому участку будущей трассы М-30 Стрый-Изварино, которую создают в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство». Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Начало маршрута - скульптура «Бык» на выезде из Днепра в направлении Кривого Рога. Там соберут около 20 ретро-автомобилей, которые после этого поедут по обновленной автодороге. Возле с. Пашена Балка автомобили вернутся на исходную локацию.

Вход для зрителей свободный.

Трассу М-30 Стрый - Изварино, известную также как «Дорога Единства», создают по программе «Большое строительство». Дорога длиной 1400 км, которую планируется открыть ко Дню Независимости, станет самой длинной в стране и соединит две дороги международного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино и М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.