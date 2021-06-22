Ночью в Киеве сожгли автомобиль активисту, который борется с незаконной застройкой

Киевскому экоактивисту, главе ОО "Парки Дарницы" Александру Сильченко, известному как Алексей Кот, сожгли автомобиль.

Фото: facebook.com/Алексей Кот

Об этом он сообщил утром 22 июня в фейсбуке.

"Сегодня мою семью постигло бедствие. Около трех часов ночи двое молодых людей, которые оставили свои фото и видео на камерах наблюдения, совершили поджог авто, которое принадлежит моей семье. Оно выгорело полностью, нанеся ущерб еще нескольким автомобилям, которые были рядом", - написал Алексей Кот.

Он связывает поджог авто со своей общественной деятельностью как главы ОО "Парки Дарницы".

"В первую очередь это касается четкой позиции ГО, которое отстаивает сохранение парка Партизанской Славы от застройки рестораторами, незаконным бизнесом на берегах озер, незаконным установлением МАФов и другими нарушениями, которые происходят в парке при безразличном созерцании Дарницкой администрации и КП СЗН Дарницкого района. Что дальше? Меня придут убивать? Все свои подозрения я выскажу следствию", - добавил активист.

Напомним, сожгли автомобиль основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову.