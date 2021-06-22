Ночью в Киеве сожгли автомобиль активисту, который борется с незаконной застройкой

Инцидент произошел в Дарницком районе.

Киевскому экоактивисту, главе ОО "Парки Дарницы" Александру Сильченко, известному как Алексей Кот, сожгли автомобиль.

Фото: facebook.com/Алексей Кот

Об этом он сообщил утром 22 июня в фейсбуке.

"Сегодня мою семью постигло бедствие. Около трех часов ночи двое молодых людей, которые оставили свои фото и видео на камерах наблюдения, совершили поджог авто, которое принадлежит моей семье. Оно выгорело полностью, нанеся ущерб еще нескольким автомобилям, которые были рядом", - написал Алексей Кот.

Он связывает поджог авто со своей общественной деятельностью как главы ОО "Парки Дарницы".

"В первую очередь это касается четкой позиции ГО, которое отстаивает сохранение парка Партизанской Славы от застройки рестораторами, незаконным бизнесом на берегах озер, незаконным установлением МАФов и другими нарушениями, которые происходят в парке при безразличном созерцании Дарницкой администрации и КП СЗН Дарницкого района. Что дальше? Меня придут убивать? Все свои подозрения я выскажу следствию", - добавил активист.

Напомним, сожгли автомобиль основателю паблика dtp.kiev.ua Владиславу Антонову.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
В ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МПВ ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МП
В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшиеВ РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие
В рамках "Большого строительства" отремонтировали дорогу к Шацким озерамВ рамках "Большого строительства" отремонтировали дорогу к Шацким озерам
Приватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездахПриватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездах
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиковСегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиков
Прокатный автомобиль за $350 000 разбили сразу после аренды
Пешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжейПешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжей
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
GM будет выпускать недорогой 9-местный автомобильGM будет выпускать недорогой 9-местный автомобиль
На станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июняНа станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июня
Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)
В Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находкиВ Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находки
В Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщинойВ Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщиной
В Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьмиВ Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьми
Последние новости
Подгружаем последние новости